Siamo in pieno clima Black Friday 2022, nonostante l’evento di sconti più attesi dell’anno arrivi effettivamente solo il prossimo 25 novembre (sappiamo quante offerte ci siano prima e anche dopo, non solo durante quel giorno, quindi è il caso di stare ben attenti a non perdersi quella che potrebbe fare al proprio caso). Quest’oggi 14 novembre siamo qui proprio per segnalarvi l’ottimo prezzo cui è proposto iPhone 14, nel taglio da 128GB e nella colorazione azzurra.

Il melafonino di ultima generazione viene offerto su Amazon al costo di 949 euro in luogo dei 1029 euro di listino, con possibilità di acquistare il telefono, oltre che in un’unica soluzione (pagando, cioè, l’intero importo al momento dell’acquisto) anche in 5 rate mensili da 189,80 euro ciascuna. iPhone 14 vi sarà recapitato a casa già mercoledì 16 novembre, con spedizione e reso gratuiti per i clienti Prime. Il device verrà venduto ed anche spedito dall’e-commerce, cosa a cui molti utenti non sono disposti a rinunciare, soprattutto quando si tratta di acquistare un prodotto dal prezzo così elevato. Potreste anche farvi recapitare il vostro iPhone 14 presso uno dei tanti punti di ritiro disponibili (scelta consigliata per chi non passa tanto tempo a casa per propri motivi personali ed ha quindi bisogno che il prodotto venga consegnato altrove, dove poi andarlo a ritirare con tutta calma, quando possibile).

Offerta Apple iPhone 14 (128 GB) - Azzurro Display Super Retina XDR da 6,1"

Sistema di fotocamere evoluto per scatti più belli con ogni tipo di...

iPhone 14 è senz’altro un dispositivo in grado di soddisfare ogni possibile esigenza, non siamo qui per presentarvelo, lo conoscerete già tutti quanti. Non serve necessariamente aspettare il Black Friday 2022 per avere subito il device ad un prezzo competitivo (senza contare che nessuno può garantirvi verrà proposto ad un importo uguale o inferiore col passare dei giorni). Se avete bisogno di farci qualche domanda contattateci attraverso il box dei commenti in basso: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com