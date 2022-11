Ci sono alcuni elementi importanti da prendere in esame, a proposito del bonus asilo nido 2022, soprattutto per quanto concerne le tempistiche di INPS nel far passare una domanda in sospeso da uno stato all’altro. Dopo i chiarmenti delle scorse settimane per chi ha la richiesta in una fase più “avanzata”, oggi tocca concentrarsi su chi spera di rientrare in questa fascia nel più breve tempo possibile. In effetti, in un contesto simile abbiamo una serie di domande senza risposta, almeno fino a qualche ora, visto che ci sono finalmente segnali concreti da INPS.

In attesa la propria domanda per il bonus asilo nido 2022: nuovi feedback da INPS oggi

Nello specifico, a proposito del bonus asilo nido 2022 ci sono utenti che hanno inviato la propria domanda per il bonus in questione a metà settembre e, come sempre avviene in questi caso, ovviamente è stata protocollata con riserva. A fine ottobre a tanti richiedenti è passata a “protocollata” e dopo pochi giorni a “da istruire“. Da quel momento, non sono stati fatti passi in avanti, al punto che ora tutti coloro che si trovano in questa situazione chiedono a INPS quando potrebbe essere accolta, ma soprattutto se siano possibili tempi di attesa così dilatati: “Possibile, possono volerci 60 giorni per la lavorazione, però le consigliamo comunque di scrivere a Inps Risponde per fare un sollecito“.

Insomma, nessun timore particolare, qualora la vostra pratica per il bonus asilo nido 2022 dovesse trovarsi ancora in quella fase, anche se proprio INPS suggerisce ai richiedenti di spronare un check par la propria richiesta. Il tutto, tramite un’altra sezione dell’assistenza fornita dall’ente.

Vi faremo sapere appena ci saranno ulteriori indicazioni per quanto riguarda il bonus asilo nido, per tutti coloro che sono in attesa di un segnale concreto da INPS.

