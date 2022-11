Arrivano ulteriori chiarimenti importanti per tutti coloro che sono in attesa del bonus asilo nido 2022. A seconda dello stato della propria domanda, infatti, torna utile prendere atto di alcuni feedback che giungono direttamente da INPS oggi 18 novembre, in modo da comprendere al meglio come stia evolvendo la situazione. Rispetto a quanto riportato un paio di settimane fa sul nostro sito, effettivamente ci sono alcuni punti che possono essere specificati meglio. Proviameo a fare il punto con quanto raccolto proprio in queste ore.

Quanto tempo dovremo aspettare per il pagamento bonus asilo nido 2022: le ultime direttamente da INPS

Sostanzialmente, in tanti si chiedono quanto dovremo attendere prima di ricevere effettivamente il pagamento del tanto desiderato bonus asilo nido 2022. A tal proposito, sono arrivate importanti precisazioni varie da INPS, con cui potremo affrontare diverse situazioni. Ad esempio, quando la richiesta per bonus nido è stata accettata, a detta dell’istituto i pagamenti solitamente avvengono entro circa 40 giorni dall’accettazione della domanda. Ecco perché occorre fare molta attenzione agli aggiornamenti all’interno della propria pratica.

Passando invece al caso di coloro che hanno già ricevuto dei pagamenti sul bonus asilo nido e che con l’ultima quota riscontrano un ritardo, abbiamo una risposta precisa di INPS: “Possiamo solo dirle che questo bonus non ha una data fissaper l’erogazione che può avvenire anche a fine mese o inizio mese successivo“. Insomma, occorre armarsi di pazienza, in quanto la situazione dovrebbe sbloccarsi da un momento all’altro per tutti coloro che aspettano da tempo un segnale concreto.

Per quanto riguarda il bonus asilo nido 2023, dobbiamo ancora attendere per avere certezze in merito. In particolare, sapremo con certezza a inizio anno nuovo quale sarà l’orientamento del governo sotto questo punto di vista a detta di INPS.