In attesa di capire come saranno gli sconti di Amazon per il Black Friday 2022, c’è da dire come ci siano prodotti che si ritrovano già a prezzi piuttosto interessanti come lo Xiaomi Mi Band 7, lultimo fitness tracker ideato dall’azienda cinese. Sono ormai mesi che monitoriamo il costo di questo braccialetto fitness su Amazon e senza dubbio quest’oggi l’offerta risulta essere tra le più allettanti presenti in circolazione. Approfondendo la questione si può notare come si stia parlando del prezzo più basso per questo Xiaomi Mi Band 7 mai visto fino ad ora sul famoso sito di e-commerce.

Si sente già l’odore del Black Friday 2022 per Xiaomi Mi Band 7 su Amazon: il prezzo aggiornato ad oggi

Cala ancora il prezzo, dunque, rispetto a quanto riportato una settimana fa. Infatti il costo finale è di 46,90 euro e considerando i 59,90 del suo approdo sul mercato, si può parlare finalmente di sconto di rilievo per tale fitness tracker. La disponibilità su Amazon è immediata e nel giro di pochi giorni arriverà nelle vostre case senza costi aggiuntivi relativi alla spedizione. Ci sono tutte le garanzie del caso e se non soddisfa le vostre esigenze può essere anche restituito entro il 31 gennaio 2023.

Sta quindi ora a voi decidere se puntare o meno su questo Xiaomi Mi Band 7 al prezzo proposto da Amazon, ma è bene anche evidenziare le caratteristiche tecniche che lo compongono. Si ritrova innanzitutto con un ampio display AMOLED da 1,62 pollici ad alta risoluzione, c’è la possibilità di scegliere tra oltre 100 quadranti dinamici, ma l’aspetto più importante di questo fitness tracker riguarda il monitoraggio della salute. Xiaomi Mi Band 7 supporta infatti il monitoraggio continuo del livello di ossigeno nel sangue (SpO2), della frequenza cardiaca ed anche della qualità del sonno.

Non solo però, perché è in grado di tenere sotto controllo il livello di stress e soprattutto la saturazione di ossigeno nel sangue (SpO₂) che risulta essere un indicatore chiave della salute generale di una persona. Chiaramente, trattandosi di un fitness tracker, questo Xiaomi Mi Band 7 registra in modo dettagliato tutti i parametri riguardanti ben 120 modalità sportive professionali.

