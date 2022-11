Il Cyber Monday Mediaworld sforna una serie di offerte Apple davvero interessanti. In occasione del lunedì Cyber, vero e proprio sigillo della lunga carrellata di promozioni del Black Friday, ecco che è possibile ancora cogliere diverse occasioni tra iPhone, Apple Watch e AirPods.

La prima delle strepitose offerte del Cyber Monday Mediaworld è quella con protagonista l’iPhone 12 da 64 GB. Il suo prezzo attuale scende sotto i 700 euro, più precisamente a 699 euro. Le colorazioni disponibili per la ex ammiraglia sono molteplici, dalle più classiche nuance bianca e nera, a quella rossa, verde e blu. Si tratta senz’altro di una proposta da cogliere al volo per chi non punta all’ultimo modello di melafonino e considerando che il prezzo iniziale del dispositivo era pari a 839 euro.

C’è spazio, solo per questa giornata del 28 novembre, anche per un’occasione per l’Apple Watch SE nella versione GPS+Cellular da 44mm in alluminio grigio siderale e nella colorazione Sport Mezzanotte. Proprio il modello di smarwatch Apple del 2021 è proposto a 299 euro con un risparmio considerevole rispetto ai 389 euro di listino. Ancora, sempre per il Cyber Monday Mediaworld, sono protagoniste degli sconti anche le cuffie Airpods Pro 2021 con custodia di ricarica Magsafe. L’ottimo accessorio, nel modello appunto di solo un anno fa, costa ora 219 euro e non più 279 euro come da valore iniziale di listino.

Tutte le proposte Apple appena indicate sono valide solo online e non presso i negozi fisici della catena di elettronica. Come già riferito, le promozioni saranno attive fino alla mezzanotte odierna ma la loro disponibilità potrebbe pure mutare a causa della penuria di scorte: per questo motivo sarebbe meglio non attendere troppo prima di un eventuale acquisto. In tutti i casi indicati infine, i tempi di spedizione saranno abbastanza celeri, con consegna già programmata entro la fine della corrente settimana.

