Arriva proprio in questi minuti l’ultima chiamata per chi è alla ricerca di offerte tech con la campagna Black Friday avviata lo scorso giovedì, alla luce delle proposte per il Cyber Monday di Amazon 2022. Nello specifico, tra le promozioni del 28 novembre, credo sia doveroso riservare una parentesi a prodotti come i vari iPhone 13 e Xiaomi Mi Band 7. Se non altro perché parliamo di dispositivi molto apprezzati dal pubblico italiano, che da alcune ore a queste sono tornati a fare la voce grossa grazie a prezzi più bassi del solito per gli utenti.

Chiamata finale per chi cerca iPhone 13 e Xiaomi Mi Band 7 a prezzo basso con Cyber Monday di Amazon

Almeno un paio di proposte da analizzare con grande attenzione oggi, a poche ore di distanza dal nostro ultimo articolo focalizzato sui modelli Xiaomi, come avete osservato con l’apposito articolo. Fermo restando che nel corso della giornata di lunedì potrebbero emergere ulteriori proposte all’interno dello store, effettivamente allo scoccare della mezzanotte possiamo concentrarci su iPhone 13 e Xiaomi Mi Band 7. Prodotti che appartengono a fasce di prezzo completamente differenti, ma che in egual misura da mesi attirano tanti uteni nel nostro Paese.

In particolare, negli ultimissimi minuti il tanto chiacchierato iPhone 13 è tornato disponibile al prezzo di 799 euro. Ovviamente stiamo parlando della memoria con taglio di memoria minimo, vale a dire 128 GB, mentre la colorazione è verde. Un altro plus da tenere attentamente in considerazione si riferisce al fatto che il prodotto sia disponibile in pronta consegna. Insomma, ordinandolo ora, avrete la possibilità di riceverlo a casa a metà settimana (occhio ad eventuali rinvii di spedizione a gennaio).

Per quanto riguarda il cosiddetto Xiaomi Mi Band 7, tramite il Cyber Monday di Amazon si avrà la possibilità di acquistarlo a meno di 45 euro in giornata. Difficile dire se la promozione andrà avanti anche domani, ma ai potenziali acquirenti del modello consiglio di non attendere oltre.