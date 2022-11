Sconto piuttosto interessante su Amazon per quanto riguarda lo Xiaomi Mi Band 7, fitness tracker di ultima generazione che può essere acquistato ad un prezzo molto più vantaggioso. Se state pensando di monitorare più in profondità la vostra attività fisica, sicuramente può essere appetibile l’offerta odierna proposta da Amazon per lo Xiaomi Mi Band 7. Per conoscere qualche dato specifico del proprio allenamento, non è necessario affidarsi a costosissimi smartwatch, ma una soluzione low cost ed affidabile può essere proprio quella dei braccialetti fitness.

Interssante rilancio per Xiaomi Mi Band 7 su Amazon: il prezzo aggiornato con l’offerta

Confermato il prezzo apparso brevemente in settimana nello store, come riportato con altro articolo. Attualmente, tra i migliori in circolazione, non possiamo non considerare lo Xiaomi Mi Band 7 che tra l’altro, oltre ad essere scontato, presenta novità tecniche di rilievo che sbaragliano la concorrenza. A tal proposito inoltriamoci nell’offerta odierna di Amazon e poi evidenziamo le caratteristiche di spicco di questo fitness tracker. Lo Xiaomi Mi Band 7 si presenta al costo di 48,95 euro ed è il risultato di uno sconto del 17% applicato sul prezzo da listino che era di 59,99 euro.

Come si può ben evincere c’è un risparmio che può fare sicuramente la differenza, parliamo di prezzi piccoli, ma in proporzione l’affare risulta essere davvero ottimo. La disponibilità sul sito di e-commerce è immediata e nel giro di qualche giorno arriverà direttamente nelle vostre case. Anche Amazon consiglia fortemente tale acquisto, sta ora a voi decidere se sfruttare l’interessantissimo sconto.

Per quanto riguarda invece le caratteristiche di questo Xiaomi Mi Band 7, qui ci troviamo di fronte ad un fitness tracker avente display AMOLED da 1,62 pollici, più grande del 25% rispetto al modello precedente e con la possibilità di poter scegliere tra oltre 100 quadranti. Un braccialetto fitness che non si limita solo a mostrare la frequenza cardiaca in tempo reale, le calorie bruciate durante un workout o i passi effettuati durante il giorno, ma fa leva anche sul monitoraggio della salute. Ritroviamo infatti l’analisi del massimo consumo di ossigeno, il monitoraggio continui del livello di ossigeno nel sangue, della qualità del sonno e del ciclo femminile. Un fitness tracker assolutamente completo.

