Il Samsung Galaxy S22 Ultra è tra i migliori top di gamma Android attualmente in circolazione, almeno fino a che il colosso di Seul non lancerà la prossima generazione, solitamente prevista per fine febbraio. Meglio vivere il presente che il futuro: se è questa la vostra filosofia, allora non potrete proprio lasciarvi scappare l’occasione offerta quest’oggi 28 novembre dal Cyber Monday 2022, che mette sul piatto il Samsung Galaxy S22 Ultra da 256GB al prezzo di 899 euro per conto di Unieuro.

Lo shop online del noto megastore di elettronica ha da poco lanciato l’offerta, che vi consigliamo di cogliere al volo nel caso in cui non abbiate alcun dubbio sul prodotto da voler acquistare. Parliamo del modello da 256GB di storage interno, venduto praticamente al prezzo che nei giorni scorsi è stato proposto in sconto per quello da 128GB. Il costo di listino del prodotto è di 1379 euro: va da sé che non prenderlo sarebbe un errore madornale. Il Samsung Galaxy S22 Ultra include la SPen con vano dedicato nella lunetta inferiore, una batteria da 5000mAh con supporto alla ricarica rapida a 45W, 12GB di RAM, lo schermo Dynamic AMOLED 2X da 6.8 pollici a 120Hz ed una fotocamera posteriore da 108MP con Super Clear Glass 3, per questo in grado di incamerare più luce, più movimento e più dettagli, senza cedere il passo a riflessi o defezioni di sorta.

Non crediamo vi serva altro per convincervi che il Samsung Galaxy S22 Ultra potrebbe proprio essere lo smartphone che stavate cercando, soprattutto al prezzo che volevate (vi possiamo garantire che a meno non è stato mai proposto, cosa che probabilmente non capiterà più nemmeno nel prossimo futuro). Se interessati, questa è la pagina da seguire per finalizzare l’acquisto.

