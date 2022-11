Le fasi finali del Cyber Monday Amazon offrono ai potenziali acquirenti una promozione da urlo per l’iPhone 14. Il riferimento è ad uno specifico modello del melafonino di questo 2022, in un determinato taglio di memoria e in selezionate nuance. L’occasione è ghiotta e da cogliere al volo prima che le unità di prodotti disponibili di esauriscano e soprattutto prima che il lunedì Cyber dello shopping si concluda a mezzanotte.

Meglio dettagliare nello specifico l’offerte per gli interessati. L’iPhone 14 fortemente scontato in questo Cyber Monday Amazon è quello nella sua versione standard, più economica rispetto alle varianti Plus, Pro e Pro Max. Ancora, va preso in considerazione il melafonino nel taglio di memoria da 256 GB. Quest’ultimo costerebbe, almeno da listino ufficiale Apple, 1159 euro ma proprio oggi arriva a costare 120 euro in meno, ossia solo 1029 euro per uno sconto complessivo di circa l’11%.

Chi vuole approfittare del prezzo minimo garantito per l’iPhone 14 in queste fasi finali del Cyber Monday Amazon non dovrà accontentarsi di un solo colore per il dispositivo in promozione. Il costo minimo di 1029 euro è in effetti associato sia alla nuance bianca che a quella viola. Per la cronaca, volendo spendere solo qualche euro in più, c’è anche da segnalare la promozione per il modello in azzurro dello stesso melafonino, acquistabile a soli 1037 euro.

Per concludere, va anche sottolineato che al minor prezzo dell’iPhone 14 dal momento del lancio è associata anche la quasi immediata disponibilità del prodotto. Ci sarà da attendere giusto qualche giorno per vedere giungere a casa il pacco, ma è la prassi nel periodo in coda al Black Friday. Ad ogni modo, la consegna non andrà oltre martedì 6 dicembre, almeno secondo quanto indicato sullo store Amazon al momento di questa pubblicazione.

