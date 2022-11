Emma Marrone cerca fidanzato, e i fan si scatenano. Un momento d’ironia da parte della cantante salentina, il tutto per commentare le ultime stime sulla popolazione mondiale. Emma Marrone ha replicato a un tweet dell’account Trash Italiano in cui viene riportato che al mondo, attualmente siamo 8 miliardi di persone.

Emma Marrone cerca fidanzato, l’ironia su Twitter

Oggi, martedì 15 novembre 2022, l’account Trash Italiano su Twitter ha pubblicato un’infografica in cui leggiamo: “È ufficiale, ora ci sono 8 miliardi di persone sulla Terra”.

Immediato e ironico il commento di Emma Marrone: “E ci fosse uno che si fidanza con me!”, scrive la cantante accompagnando il suo tweet con emoji che ridono. I fan quindi si scatenano: “Noi!”, e ancora: “Ci siamo noi che ti diamo tutto l’amore del mondo”, ma soprattutto c’è chi si candida: “Io se vuoi, ma non mi ca**i”.

C’è chi la incoraggia: “Sei giovane, hai tutta la vita per incontrare la persona giusta”. Infine, c’è chi si unisce all’appello: “Siamo in due”.

Sbagliata Ascendente Leone, il docufilm di Emma Marrone

Intanto c’è grande attesa per il docufilm Sbagliata Ascendente Leone, un documentario in arrivo su Amazon Prime Video dal 29 novembre 2022. Al suo interno sarà presente un inedito della cantante scritto apposta per il progetto, di cui Emma Marrone ha pubblicato un’anteprima nel trailer lanciato pochi giorni fa.

Nel docufilm vedremo la cantante salentina nel suo lato più intimo, dal palco alle prove ma anche nelle sue personali riflessioni. Le immagini mostrate nel trailer ci fanno vedere Emma Marrone con i suoi familiari, con i colleghi e durante i concerti mentre spara la sua musica sul suo pubblico.

“Giuro di dire la verità, tutta la verità, nient’altro che la verità”, queste le parole usate dalla cantante per presentare il suo docufilm.

