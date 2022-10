Si chiamerà Sbagliata, Ascendente Leone, il docufilm su Emma Marrone che presto approderà su Amazon Prime Video. La cantante salentina si racconterà in prima persona, fuori e dentro il palco, per fare il punto sulla sua carriera brillante che l’ha portata, oggi, ad essere una delle cantanti pop più seguite della scena nazionale.

Il docufilm su Emma Marrone sarà disponibile su Amazon Prime Video a partire dal 29 novembre 2022. Il progetto nasce proprio dalla volontà della cantante salentina, che non ha mai nascosto i suoi punti di forza e le sue fragilità, elementi che ispirano ogni sua canzone e ogni suo album.

“Giuro di dire la verità, tutta la verità, nient’altro che la verità”, scrive Emma sui social per annunciare il docufilm Sbagliata, Ascendente Leone, uno sguardo intimista e quotidiano nella vita di una cantante dalla voce peculiare e intensa.

Il docufilm su Emma Marrone è diretto dal duo registico BENDO, formato da Lorenzo Silvestri e Andrea Santaterra.

Dopo il successo ad Amici Di Maria De Filippi, Emma Marrone ha maturato esperienze più che importanti per la sua carriera: da cantante a giudice per i talent show, apparizioni a Sanremo e duetti eccellenti. Tutto questo verrà raccontato nel docufilm in cui l’artista si mette completamente a nudo per mostrarci ogni sfumatura della sua persona e della sua vita.

Il suo ultimo disco è Fortuna (2019), con testi di Vasco Rossi (Io Sono Bella) ed Elisa (Mascara). Nell’ultimo Festival di Sanremo ha partecipato con il brano Ogni Volta è Così, e nel giugno 2022 ha preso parte al concerto benefico di Una, Nessuna, Centomila. Tutto questo lo troveremo nel docufilm su Emma Marrone in arrivo su Amazon Prime Video, uno spaccato sulla vita dell’artista che segue il filone di Laura Pausini – Piacere Di Conoscerti e The Ferragnez.

