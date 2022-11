Sbagliata Ascendente Leone di Emma Marrone sarà un viaggio nella parte più nascosta della cantante salentina. Il docufilm sarà disponibile dal 29 novembre su Amazon Prime Video.

Il trailer di Sbagliata Ascendente Leone

Ieri, giovedì 10 novembre, Emma ha scatenato l’hype degli utenti scherzando sul fatto che non avrebbe lanciato il trailer in quanto nessuno l’avrebbe pregata di farlo.

Oggi l’anteprima di Sbagliata Ascendente Leone di Emma Marrone è comparsa sui profili social della cantante. Le immagini scorrono veloci: vediamo Emma con la mascherina nel backstage di un palco, la vediamo in compagnia dei familiari di fronte a una tavola imbandita, nell’intimità di uno studio e al mare, ma anche da piccola e sul palco mentre grida tutta la sua musica al pubblico.

“Credo che sia arrivato il momento di svelare qualcosa in più. Meglio sbagliate e felici che cattive e frustrate. E allora, se proprio devo scegliere da che parte stare, preferisco stare dalla parte sbagliata“.

Il trailer si conclude con un filmato in cui vediamo Emma Marrone in studio, visibilmente nervosa, mentre ai collaboratori dice: “Io domani mattina non sto qua. Voglio stare al bar a bere spritz tutto il giorno. Ve lo dico eh”.

L’inedito scritto per il docufilm

Non solo docufilm: in Sbagliata Ascendente Leone di Emma Marrone c’è anche un inedito scritto apposta per il progetto. Lo dice la stessa artista sui social: “Piccolo spoiler della canzone che abbiamo scritto per il docu”. Mentre le immagini del trailer scorrono, infatti, possiamo sentire una canzone inedita cantata dalla stessa voce salentina, un pezzo power pop nel tipico stile dell’ex stella di Amici.

Il testo si può percepire tra un dialogo e l’altro: “”nche sei hai cambiato sapore, il vino ha perso colore, sbagliata ascendente leone”.

L’inedito potrebbe avere lo stesso titolo del docufilm in arrivo a novembre, e sicuramente verrà reso disponibile anche sulle piattaforme di streaming musicale.

