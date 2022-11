Giungono ottime notizie in queste ore per gli utenti che hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S20 in questi anni qui in Italia, almeno per quanto riguarda coloro che hanno puntato sulla versione 5G. Come potete facilmente immaginare, il riferimento cade sull’aggiornamento con Android 13 e One UI 5.0, in relazione alle segnalazioni che si intravedono qua e là sui social. Insomma, non solo promozioni legate ad un evento tanto atteso come il Black Friday 2022, stando alle informazioni che abbiamo avuto modo di portare alla vostra attenzione sul nostro magazine nella giornata di ieri.

Prospettive per l’aggiornamento con One UI 5.0 Android 13 sui Samsung Galaxy S20 5G in Italia

Cosa dobbiamo aspettarci nel brevissimo periodo a proposito dell’aggiornamento con One UI 5.0 e Android 13 sui Samsung Galaxy S20 5G in Italia? Se da un lato è oggettivo che qualcuno stia ricevendo la notifica per procedere con il download del pacchetto software via OTA, allo stesso tempo potrebbero essere necessari alcuni giorni prima che tutti siano abilitati a procedere. Del resto, parliamo di un firmware estremamente pesante e delicato, ragion per cui il produttore si prenderà tutto il tempo necessario per evitare di commettere errori.

Da un lato, è opportuno non intasare i server, in quanto la diffusione istantanea del nuovo upgrade rischierebbe di rallentare notevolmente le operazioni per tutti. Allo stesso tempo, un rollout a singhiozzo consente al produttore coreano di raccogliere i primi feedback del pubblico, per apportare eventuali correzioni segnalate dagli utenti in questione. Resta il fatto che i lavori siano ormai ultimati e che nel giro di una settimana (salvo imprevisti) tutti avranno modo di testare One UI 5.0 qui in Italia.

A voi è già arrivata la notifica focalizzata sul nuovo aggiornamento contenente Android 13 per i vari Samsung Galaxy S20 5G in commercio qui in Italia?