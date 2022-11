Dopo i primi 3 Live Show di X Factor 2022, ogni giudice ha ancora in gara 2 concorrenti ciascuno. Sostanziale parità per Ambra, Dargen D’Amico, Rkomi e Fedez, che accedono al Live Show numero 4 con un concorrenti per ogni team.

Il 4° Live Show è quello di presentazione degli inediti: gli 8 concorrenti rimasti in gara stanno per giuocassi tutto con la presentazione del loro primo inedito ufficiale. Il percorso verso la finale di dicembre continua ma il pubblico ha le idee chiare e ha già scelto il vincitore di X Factor 2022.

Assegnazioni 4° Live di X Factor 2022

Le assegnazioni dei giudici per i concorrenti di X Factor 2022 giunti al 4° Live Show in diretta verranno rese note a breve.

Ospiti 4° live di X Factor 2022

Gli ospiti del 4° Live di X Factor verranno comunicato a breve.

I concorrenti di X Factor al 4° Live Show

FEDEZ:

Omini

Linda Riverditi, colei che ha conquistato anche i Maneskin

Gaia Eleonora Cipollaro (Dadà) eliminata 3° Live

AMBRA:

Matteo Siffredi eliminato 1° Live

i Tropea

Lucrezia Maria Fioritti



DARGEN D’AMICO:

Disco Club Paradiso

Matteo Orsi eliminato 3° Live

Beatrice Maria Visconti (in arte Beatrice Quinta)

RKOMI:

Santi Francesi

Joelle

Jacopo Rossetto (in arte Iako) eliminato 2° Live

Continua a leggere su optimagazine.com