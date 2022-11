Il vincitore di X Factor 2022 è già stato deciso dal pubblico sovrano, che premia di settimana in settimana un concorrente in particolare. Verrà svelato sul palco del Mediolanum Forum di Assago solo a dicembre, nella finale di X Factor 2022 attesa per giovedì 8 con al conduzione di Francesca Michielin ma il pubblico ha già deciso a chi spetterebbe la vittoria del talent show e premia i Santi Francesi.

Si ipotizza un duello fino all’ultimo scontro – ossia la finalissima a due concorrenti – tra Fedez e Rkomi. Del resto sono loro i giudici che già nei primi Live Show hanno dimostrato di saper maggiormente catalizzare su di sé l’attenzione del pubblico. Il televoto della finalissima, però, includerà anche gli utenti in chiaro che già hanno dimostrato di poter ribaltare il risultato in un’unica serata. Il verdetto finale quindi resta un’incognita anche se tutto sembra portare ad un podio composto da Santi Francesi, Linda Riverditi e Omini.

Stanleybet.it svela i favori dal pronostico di novembre. I Santi Francesi sono al primo posto, in vantaggio su Linda Riverditi, ma attenzione agli Omini che di puntata in puntata ottengono sempre maggiori consensi.

Il giudice vincente? C’è un testa a testa tra Fedez e Rkomi. Più lontani dalla vetta Dargen D’Amico ed Ambra Angiolini. Quest’ultima, secondo gli scommettitori, non la possibilità di vittoria con il suo team di cantanti. Del resto è stata la prima giudice a rimanere orfana di un concorrente, perso già dopo il primo Live Show.

Dopo il terzo Live Show, invece, a un passo dalla presentazione degli inediti, i giudici sono in parità. Ognuno è in gara ancora con due concorrenti.