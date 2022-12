Nessuna sorpresa per il vincitore di X Factor 2022: trionfano i Santi Francesi, super favoriti per la vittoria ormai da settimane. Il televota conferma il parere degli scommettitori.

Il vincitore di X Factor 2022 è stato ufficialmente decretato al termine della finale del talent show di casa Sky, in onda giovedì 8 dicembre in diretta anche in chiaro. Ha condotto l’ultima edizione di X Factor Francesca Michielin, grande protagonista della serata finale. La Michielin ha infatti duettato con i quattro concorrenti in gioco nel corso della prima manche e ha poi vestito i suoi panni da presentatrice per introdurli nelle diverse manche.

Ha anche annunciato una importante novità della finale di X Factor 2022: nessuna eliminazione. I quattro finalisti, quindi, hanno potuto esibirsi tutti più volte sul palco del Mediolanum Forum di Assago e disputare le tre manche dell’ultimo show senza incorrere in esclusioni.

Beatrice Quinta, i Santi Francesi, Linda e i Tropea si sono esibiti in duetto con Francesca Michielin ad inizio puntata. Poi hanno presentato un medley del loro Best of a X Factor, ossia una selezione delle loro migliori esibizioni. Infine, nella terza ed ultima manche, hanno tutti potuto ripresentare l’inedito.

Beatrice Quinta ha portato dal vivo il suo Sesso, Linda ha cantato Fiori Sui Balconi. I Santi Francesi hanno presentato Non è Così Male e i Tropea il loro inedito Cringe Inferno.

Il verdetto sul vincitore di X Factor 2022 è arrivato al termine della terza manche, dopo i ringraziamenti di rito e l’apertura dei casting di X Factor 2023.

Al quarto posto si classificano i Tropea. Al terzo posto c’è Linda. Restano Santi Francesi e Beatrice Quinta. Vincono i Santi Francesi, Beatrice Quinta al secondo posto. Tra i giudici trionfa Rkomi.

La classifica di X Factor 2022

Santi Francesi Beatrice Quinta Linda Tropea

