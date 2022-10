Stanno venendo a galla in queste ore le prime tracce relative al Black Friday 2022 di Euronics, dopo che nei giorni scorsi ci siamo soffermati anche su altri store. Vedere per credere quanto riportato sul nostro magazine a proposito di Unieuro, con tanto di articolo dedicato per tutti coloro che sono già a caccia delle promozioni disponibili tra un mese esatto in Italia. Proprio la questione date va approfondita con una certa enfasi oggi, se non altro perché in tanti si chiedono quando inizia la serie di promozioni che faranno convergere le luci dei riflettori sullo store in questione.

Nuovi riscontri sul Black Friday 2022 con Euronics: quando inizia con lo store qui in Italia

Fatte queste premesse, senza girarci troppo intorno proviamo a capire come andranno le cose con il Black Friday 2022 attraverso uno store come Euronics. Se vi state chiedendo quando inizia con il rivenditore in questione, l’apposita pagina in cui vengono dati i primi annunci ufficiali al pubblico ci fornisce indicazioni più interessanti di quanto si possa immaginare. Già, perché la scelta dell’azienda è di non attendere venerdì 25 novembre, come avverrà all’interno di altri shop, ma di anticipare l’appuntamento di qualche ora.

Insomma, le promozioni scatteranno ufficialmente il 24 novembre, almeno formalmente. Precisazione non secondaria quest’ultima, in quanto è probabile che Amazon, MediaWorld ed Unieuro, tanto per citare alcuni competitors, possano ugualmente puntare su alcune offerte a tema Black Friday 2022 a partire dal lunedì antecedente al 25 novembre. Insomma, se da un lato è giusto soffermarsi su questi appuntamenti già fissati in calendario, è altrettanto corretto ricordare come siano andate le cose in passato.

Quando inizia il Black Friday 2022? Ufficialmente il 25 novembre, ma molti store pare abbiano già deciso di muoversi prima. Non solo Unieuro.