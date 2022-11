Si parla già dei prossimi top di gamma di casa Apple con l‘iPhone 15 Ultra che potrebbe essere la vera grande novità riservata dall’azienda di Cupertino agli appassionati di tale settore. Le voci a riguardo sono molteplici ed evidenziano questo modello speciale che avrà delle funzionalità assolutamente esclusive rispetto al modello base, ma non solo. Questo iPhone 15 Ultra dovrebbe definitivamente sostituire il modello Pro Max, che quindi non esisterebbe più, ma il suo prezzo sarà a quanto pare davvero altissimo.

Le prime previsioni sul prezzo applicato per iPhone 15 Ultra nei prossimi mesi in Italia

Dunque, al di là delle ipotesi che si fanno sul processore in questi giorni, occorre fare attenzione anche al prezzo. Attualmente l’iPhone 14 Pro Max è il modello più costoso presente in circolazione, ma l’iPhone 15 Ultra arriverà a superarlo nettamente. Questo perché principalmente sarà più costoso per l’azienda di Cupertino produrlo, proprio per l’inserimento di novità tecniche di ultimissima generazione. Ci sono alcuni dettagli riguardanti a questo iPhone 15 Ultra, su come insomma potrà essere ed arrivano direttamente dal leaker LeaksApplePro.

Una fonte che negli anni passati ha dimostrato di essere molto attendibile riguardo alle novità di casa Apple. Perché a questo punto l’iPhone 15 Ultra avrà un prezzo così elevato? Stando alle ultime indiscrezioni si tratta di un modello che conterà su un telaio in titanio, simile a quanto già abbiamo avuto modo di assistere con l’Apple Watch Ultra. Si è parlata anche della possibilità che tale modello possa ritrovarsi con una fotocamera con obiettivo periscopio, dovrebbe essere l’unico a poterlo utilizzare dei nuovi device di casa Apple.

Attenzione però sempre al comparto fotografico, perché addirittura si parla di una fotocamera anteriore con due sensori e sarebbe una grandissima novità per il mondo iPhone. Probabile anche che l’iPhone 15 Ultra sia l’unica variante a poter ritrovarsi con un aumento di RAM e di memoria interna. Tutte condizioni che faranno notevolmente lievitare il suo prezzo. Tra l’altro attualmente i modelli di iPhone 14 Pro e Pro Max continuano ad essere inaspettatamente i più richiesti sul mercato, nonostante abbiano un costo piuttosto elevato. Evidentemente gli appassionati della mela morsicata non si lasciano condizionare dai prezzi alti, ma bisogna capire quanto sarà elevato quello dell’iPhone 15 Ultra.

