Arrivano notizie importantissime per gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S20, in relazione a coloro che intendono procedere con il download dell’aggiornamento contenente One UI 5.0 e Android 13. Nonosante le indicazioni dei giorni scorsi andassero in altra direzione, sostenendo che il rilascio sarebbe avvenuto non prima del mese di dicembre, possiamo ora concentrarci su un potenziale cambio di programma. Vediamo come stanno le cose stamane, in base alle prime informazioni che abbiamo avuto modo di raccogliere per il pubblico italiano.

Analizziamo le prime segnalazioni sui Samsung Galaxy S20 con aggiornamento impostato su One UI 5.0 disponibile

Quali sono gli aspetti che dobbiamo considerare oggi 7 novembre? Come riporta SamMobile, effettivamente, ci sono le prime segnalazioni che giungono dagli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S20, con sporadiche apparizioni del tanto atteso aggiornamento impostato su Android 13 e One UI 5.0. Al di là del fatto che qualcuno lo abbia ricevuto in giro per il mondo, stando ad alcuni riscontri recuperati tramite i social, la fonte in realtà cita un altro fronte sul quale vale la pena soffermarsi questo lunedì.

Allo stato attuale non è chiaro se l’aggiornamento sia disponibile via OTA, ma gli archivi firmware di SamMobile hanno registrato la presenza del firmware Android 13 per i vari Samsung Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra. Per questo motivo, appare chiaro che Samsung abbia ufficialmente iniziato a rilasciare il pacchetto software in questione.

Staremo a vedere come andranno le cose nelle prossime ore e se, come ci si aspetta, arriverà la notifica utile per procedere con il download del nuovo aggiornamento impostato su One UI 5.0 anche per i vari Samsung Galaxy S20 qui in Italia. Avete notato qualcosa di strano? Fateci sapere con un commento a fine articolo, in modo da essere sempre sul pezzo oggi.

