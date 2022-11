Bisogna analizzare nuove date, trapelate proprio in queste ore, a proposito del rilascio dell’aggiornamento con One UI 5.0 e Android 13 a bordo dei vari Samsung Galaxy S21 e Galaxy S20. In realtà, il punto della situazione è simile a quello condiviso coi nostri lettori di recente, tramite altro articolo, visto che di tanto in tanto alcune divisioni del produttore coreano sparse in giro per il mondo tracciano una sorta di roadmap per i device in attesa della fatidica notifica. Vediamo, oggi 2 novembre, quanto riportato dalla divisione Malesia per il pubblico.

Riscontri aggiuntivi in merito alle date per Samsung Galaxy S21 e Galaxy S20: quando il rilascio dell’aggiornamento con One UI 5.0 e Android 13?

Provando a fare il punto della situazione questa mattina, abbiamo effettivamente alcune indicazioni extra a proposito delle date per Samsung Galaxy S21 e Galaxy S20, in relazione a coloro che attendono il rilascio di One UI 5.0. Basti pensare a quanto riportato da SamMobile, con un quadro molto chiaro a breve termine. Sostanzialmente, la maggior parte degli altri smartphone di fascia alta, compresi quelli della gamma Galaxy Z Flip e Galaxy Z Fold, sembrano destinati a ricevere il nuovo aggiornamento ad Android 13 entro e non oltre dicembre 2022.

Tra questi, abbiamo proprio il Samsung Galaxy S21 ed il Galaxy S20. Per completezza d’informazione, anche le serie Galaxy Tab S7 e Galaxy Tab S8 pare sia destinata a ricevere l’aggiornamento stabile di Android 13 a dicembre. Al contrario, modelli che fanno parte della serie Galaxy A, Galaxy M, Galaxy Xcover e Galaxy Tab A di fascia bassa dovrebbero ottenere l’aggiornamento One UI 5.0 a gennaio 2023. Insomma, una roadmap molto accurarata, che definisce un quadro molto chiaro.

Staremo a vedere come andranno le cose per Samsung Galaxy S21 e Galaxy S20 a proposito del rilascio dell’aggiornamento con One UI 5.0 e Android 13.