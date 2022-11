Ci sono conferme sul fatto che, in queste ore, stia girando una vera e propria truffa incentrata su un fantomatico concorso ITA Airways, con il quale vengono apparentemente lanciati 5.000 biglietti gratis a disposizione in occasione del Black Friday 2022. Complici le offerte che tante aziende concepiscono durante il mese di novembre per questo specifico avvenimento, i malintenzionati stanno provando per l’ennesima volta a far cadere in un tranello gli utenti meno esperti. Insomma, siamo su un piano differente rispetto ai disservizi legati a questa compagnia che abbiamo preso in esame pochi giorni fa.

Sta girando in queste ore la truffa sul finto concorso ITA Airways con 5.000 biglietti gratis per Black Friday

Senza giri di parole e senza indugi, vi dico subito che la storia del concorso ITA Airways con 5.000 biglietti gratis messi a disposizione per il pubblico, in occasione di un evento come il Black Friday, sia non solo una bufala, ma anche truffa. Già, perché il messaggio che vi arriva su WhatsApp contiene un link che rimanda ad un questionario. Una volta concluso, avrete la sensazione di aver vinto il premio, effettuando un piccolo pagamento per ricevere i suddetti biglietti. Così facendo, consegnerete i dati della vostra carta di credito ai truffatori.

Non è un caso che l’azienda in questione abbia già confermato la fake news relativa al falsissimo concorso ITA Airways. Non ci sono 5.000 biglietti da aggiudicarsi per il Black Friday ed ora abbiamo le prove sulla smentita in questione tramite l’ultimo post Facebook pubblicato ufficialmente dai diretti interessati nel corso del fine settimana. Insomma, l’azienda non riconosce il messaggio WhatsApp diventato virale negli ultimi giorni qui in Italia e diffida chiunque dal diffondere il link citato in precedenza.

Già, perché chi completa il questionario relativo al finto concorso ITA Airways con 5.000 biglietti gratis, automaticamente invierà il messaggio oroginale a tutti i contatti presenti all’interno di WhatsApp.