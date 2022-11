Molti viaggiatori sono consapevoli del fatto che il sito ITA Airways non funziona oggi 3 novembre. Purtroppo il portale della compagnia aerea nostrana risulta essere irraggiungibile in questa mattinata di giovedì di inizio mese e molte operazioni sono dunque completamente inibite. Le lamentele per il disservizio non mancano ed è per questo motivo che lo stato del servizio andrebbe analizzato con la giusta attenzione.

Le prime difficoltà di consultazione si sono registrate intorno alle ore 10 odierne. Il sito ITA Airways non funziona in toto, visto che già la sua Home Page è completamente irraggiungibile e, dopo qualche minuto di caricamento, mostra la classica schermata di errore di comunicazione con il server. Ne consegue che nessuna sezione è consultabile: non si possono consultare l’elenco dei nuovi voli per l’acquisto, gestire i biglietti già acquistati e naturalmente manca del tutto la possibilità di procedere al check-in per chi ha urgenza di partire. Il disservizio è dunque abbastanza serio e non può essere sottovalutato.

Nel mentre che il sito ITA Airways non funziona in questa giornata, non possiamo dire lo stesso della relativa app della compagnia aerea. Almeno al momento di questa pubblicazione, non si segnalano particolari anomalie, semmai solo rallentamenti alle funzioni dello strumento per smartphone. La situazione è in continuo divenire tuttavia e le cose potrebbero cambiare davvero in poco tempo. Intanto c’è da dire che alle richieste di supporto via social per i problemi odierni, il team ITA ha già risposto di essere al lavoro per alcune verifiche e magari anche per interventi urgenti, con la speranza che il servizio online torni alla normalità.

Appurati i problemi odierni di ITA, è giusto riportare quale sia il canale ufficiale di contatto della compagnia area. Nel caso si abbia la necessità di ottenere il giusto supporto per il proprio titolo di viaggio, il numero verde da comporre risponderù all’ 800 936 090.

Continua a leggere su optimagazine.com