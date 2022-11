Fate The Winx Saga cancellato: dopo 2 stagioni, cala il sipario sulla serie Netflix tratta dal celebre cartone animato italiano.

La notizia shock è stata data dallo showrunner Brian Young, che su Instagram ha scritto:

“Questa non è una notizia divertente da condividere, ma Netflix ha deciso di non andare avanti con la terza stagione di Fate: The Winx Saga. Questo è particolarmente difficile perché so quanti di voi hanno amato questa stagione. È una notizia positiva straziante, ma comunque resta una notizia positiva”. Ha concluso: “Sono stati quattro anni fantastici. Speriamo di rivederci in futuro”.

Fate The Winx Saga cancellato e i fan sono sul piede di guerra. “Davvero, Netflix? Hai forzato una quarta stagione di The Witcher senza Henry Cavill, rinnovato serie ad oltranza, e cancellato questa dopo due stagioni?”, ha scritto un utente furioso nella sezione commenti di Tv Line. L’utente in questione si riferiva ovviamente alla notizia shock dell’addio di Cavill da The Witcher, dove verrà sostituito da Liam Hemsworth a partire dalla quarta stagione.

Fate The Winx Saga si è oltretutto concluso con un finale aperto. Tra i colpi di scena, Bloom ha viaggiato indietro nel tempo, ritrovando sua madre; Aisha affermava che Gray è in realtà una strega del sangue; Terra, che recentemente si è dichiarata gay, ha iniziato una relazione con Kat; e Beatrix si è sacrificata nella battaglia contro Sebastian e, apparente morta, sembra sia stata resuscitata dall’Ombra nell’ultima scena del finale, a questo punto, di serie.

Sui social, l’hashtag di Fate The Winx Saga è entrato subito in tendenza, a dimostrare l’affetto dei fan, i quali si sono subito scagliati contro Netflix. Non è chiaro se lo showrunner e il suo team, che avevano già dei piani per una potenziale terza stagione, cercheranno una nuova “casa” per la serie tv, che al momento resta cancellata.

Continua a leggere su optimagazine.com.