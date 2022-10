Henry Cavill lascia The Witcher 4. La notizia è stata data nella giornata di sabato, quando Netflix ha annunciato il rinnovo per la serie fantasy, svelando che il ruolo del protagonista Geralt di Rivia sarà interpretato da un altro attore: Liam Hemsworth, ex star della saga cinematografica di Hunger Games.

“Il mio viaggio nei panni di Geralt di Rivia è stato pieno sia di mostri che di avventure e, ahimè, deporrò il mio medaglione e le mie spade per la stagione quattro”, ha detto Henry Cavill in una nota. “Al mio posto, il fantastico Liam Hemsworth assumerà il ruolo del Lupo Bianco”.

Cavill ha poi proseguito dicendo: “Come con il più grande dei personaggi letterari, passo il testimone con riverenza per il tempo trascorso a incarnare Geralt ed entusiasmo nel vedere la versione di Liam su questo uomo più affascinante e ricco di sfumature”. La star di Batman vs Superman ha quinti ufficializzato il passaggio di testimone: “Liam, amico, questo personaggio ha una profondità così meravigliosa, divertiti a tuffarti e vedere cosa riesci a trovare.”

Anche Liam Hemsworth ha parlato del passaggio di testimone, che avverrà quindi a partire dalla quarta stagione: “Come fan di The Witcher sono al settimo cielo sull’opportunità di interpretare Geralt di Rivia. Henry Cavill è stato un Geralt incredibile e sono onorato che mi abbia passato le redini e mi abbia permesso di impugnare le lame del Lupo Bianco per il prossimo capitolo della sua avventura. Henry, sono un tuo fan da anni e sono stato ispirato da ciò che hai portato a questo amato personaggio. Potrei avere degli stivali grandi da riempire, ma sono davvero entusiasta di entrare nel mondo di The Witcher.”

Le riprese della terza stagione di The Witcher sono ancora in corso, quindi per il momento vedremo ancora Henry Cavill come protagonista.

