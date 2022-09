Fate The Winx Saga 3 ci sarà? È quello che spera lo showrunner della serie tv, Brian Young. Adattamento live action della lunga serie animata di Nickelodeon, Winx Club, Fate ha debuttato su Netflix nel 2021. La serie segue le vicende di un collegio magico chiamato Alfea, che addestra le fate all’arte magica. Bloom Peters, una fata del fuoco, è diversa dalle altre: infatti è cresciuta nel mondo degli esseri umani.

Attenzione: da qui seguono SPOILER sul finale della seconda stagione.

Fate The Winx Saga 2 si è conclusa con il botto. Dopo aver rapito Sky, Sebastian ha iniziato a prendergli il suo potere, ma in quel momento è intervenuta Beatrix, sacrificandosi per salvarlo. Sky è stato poi rianimato grazia ella magia della Strega del Sangue. Tuttavia, l’aver sconfitto Sebastian ha fatto sì che il portale per il Regno delle Tenebre sia rimasto aperto. Per chiuderlo, Bloom ha dovuto dire addio ai suoi amici e attraversarlo, così da usare la sua magia dall’altra parte. Lì, Bloom ha ritrovato, a sorpresa, sua madre, che credeva fosse ormai morta.

EW ha condiviso un’intervista con lo showrunner, il quale ha parlato del possibile rinnovo della serie, e di cosa gli piacerebbe esplorare in Fate The Winx Saga 3. Young ha rivelato i suoi piani, confidando che l’obiettivo della terza stagione sarebbe quello di rispondere a una semplice domanda: “Cos’è il Regno delle Tenebre?”. In aggiunta al focus generale, lo showrunner intende andare più a fondo nella “grande mitologia generale” del franchise. Ecco le sue dichiarazioni:

L’obiettivo è rispondere: cos’è il Regno delle Tenebre? Come sono collegate Bloom e sua madre? Inoltre, tutto ciò come si lega alla nostra grande mitologia generale, che abbiamo appena iniziato a raccontare nella seconda stagione?

Per capire se Fate The Winx Saga 3 ci sarà non resta che aspettare i numeri di Netflix. Disponibile dal 16 settembre, la seconda stagione ha velocemente raggiunto la vetta dei titoli più richiesti sulla piattaforma, quindi ci sono buone probabilità che venga annunciato il rinnovo.

