Giorni caldi per gli utenti che hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S22 nel 2022. Già, perché l’aggiornamento con One UI 5.0 e Android 13 è di quelli pesanti, motivo per il quale ci sono grosse aspettative sugli effetti del pacchetto software su questa serie. Nei giorni scorsi abbiamo parlato dei primi problemi riscontrati dal pubblico che ha avuto modo di toccare con mano l’upgrade anche qui in Italia, come avrete notato con il nostro articolo uscito durante il weekend, mentre ora prendono piede i primi feedback sulla durata della batteria.

Focus sul Samsung Galaxy S22 dopo l’aggiornamento con One UI 5.0: attenzione a nuovi rilasci e problemi vari

Come stanno le cose per il pubblico che ha ricevuto la notifica sul proprio Samsung Galaxy S22 per portare a termine il download dell’aggiornamento con Android 13 e One UI 5.0? Effettivamente, il quadro sembra cambiare giorno dopo giorno, tra nuovi rilasci e problemi che vanno portati all’attenzione di chi è più prudente. A proposito dell’autonomia, i riscontri degli utenti sui social sembrano indicare consumi tutto sommato stabili. Insomma, allo stato attuale non sta venendo a galla una durata limitata dopo l’upgrade, ma sarà importante fare un altro punto della situazione tra una settimana circa.

A proposito di nuovi rilasci, a detta di SamMobile oggi il rollout del medesimo upgrade è stato avviato anche negli Stati Uniti. Secondo le prime informazioni raccolte questa mattina, il discorso sul Samsung Galaxy S22 e sul nuovo aggiornamento con One UI 5.0 non dovrebbe cambiare dopo l’ultima mossa da parte del produttore coreano. Il pacchetto software in questione, infatti, dovrebbe essere lo stesso rispetto a quello che abbiamo testato in Italia a fine ottobre.

Nei prossimi giorni sapremo se ci saranno riscontri extra per i Samsung Galaxy S22 che stanno toccando con mano One UI 5.0.

