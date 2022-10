Arrivano in queste ore i primi riscontri meno incoraggianti per gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S22, in relazione a coloro che hanno avuto modo di installare l’aggiornamento con One UI 5.0 e Android 13. Come stanno andando le cose? Se da un lato è innegabile che le prime sensazioni del pubblico siano state buone, come del resto vi abbiamo riportato con un altro articolo sul nostro magazine, al contempo è fuori discussione che qualche anomalia stia venendo a galla. Vediamo quali sono gli ultimi riscontri in merito oggi 29 ottobre.

Potenziali problemi per il Samsung Galaxy S22 dopo l’installazione del nuovo aggiornamento One UI 5.0

Per farvela breve, qualche anomalia per il Samsung Galaxy S22 non la possiamo certo escludere oggi, in relazione al download del tanto atteso aggiornamento focalizzato su One UI 5.0. Come riporta in queste ore SamMobile, il problema impedisce agli utenti che contestualmente si ritrovano in possesso di un Samsung Galaxy Watch 4 di collegare lo smartwatch al Galaxy S22 con One UI 5.0. Secondo quanto raccolto fino a questo momento, sembrerebbe che questo bug tenda a coinvolgere solo il Samsung Galaxy S22 standard, tenendo fuori da questo discorso il Galaxy S22+ o il Galaxy S22 Ultra.

Resta da capire se l’upgrande in questione abbia dato vita anche a problemi relativi alla connettività Bluetooth durante il tentativo di associazione del proprio smartwatch Galaxy, a prescindere dal modello che abbiamo citato questa mattina. Per ora le segnalazioni si concentrano soprattutto in Corea, ma è chiaro che dovremo tenere gli occhi aperti per capire se il bug sia apparso in qualche modo anche in Italia e nel resto d’Europa.

Fateci sapere se avete notato anomalie, alla luce di un upgrade che potrebbe far emergere qualche insidia per il Samsung Galaxy S22.

