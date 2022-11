Occorre fare molta attenzione questa mattina ai nuovi problemi Legalmail, in riferimento al cosiddetto errore 503 service unavailable. Già, perché da un paio d’ore a questa parte diversi professionisti del settore fanno sapere di non essere in grado di accedere alla propria casella di posta, alla luce di un disservizio in apparenza legato a motivazioni server. Queste le testimonianze venute a galla e che, almeno per ora, non hanno il sostegno dei tecnici. Al momento della pubblicazione del nostro articolo, infatti, non abbiamo ancora feedback ufficiali sotto questo punto di vista.

Vengono segnalati nuovamente problemi Legalmail con errore 503 service unavailable: la situazione in Italia

Una storia che si ripete a distanza di pochi giorni dall’ultimo riscontro in merito, come in tanti hanno confermato dopo il nostro recente articolo a tema. Dunque, ci sino svariate segnalazioni a proposito di problemi Legalmail con errore 503 service unavailable. Fondamentalmente, all’utente che prova a portare a termine il login viene restituito un messaggio relativo a manutenzione in corso. Va detto che, anche in questo senso, non ci siano pervenuti riscontri dallo staff, quindi al momento non posso darvi certezza sul fatto che l’eventuale intervento fosse programmato.

A prescindere dalle motivazioni, appare oggettivo che siano in corso problemi Legalmail con errore 503 service unavailable. Scontati i disagi per chi usufruisce del servizio, come si percepisce da commenti come questi: “Praticamente non ha fatto ponte per depositare una memoria difensiva che non depositerò“. La speranza è che il doppio blocco non sia connesso, in quanto potrebbe indicare una problematica strutturale che va oltre la semplice manutenzione dei server.

A voi come vanno le cose? Avete registrato problemi Legalmail con errore 503 service unavailable? Fateci sapere con un commento a fine articolo, in modo da essere sempre sul pezzo secondo quanto raccolto oggi 31 ottobre.

Continua a leggere su optimagazine.com