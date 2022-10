Ci sono diverse segnalazioni che dobbiamo prendere in esame in queste ore, a proposito di problemi Legalmail InfoCert, in relazione al solito messaggio di errore 500 che abbiamo già avuto modo di analizzare a luglio, sul nostro magazine, con un altro articolo. Vediamo come stanno le cose questo mercoledì, fermo restando che al momento della pubblicazione del nostro articolo le informazioni sono frammentarie e, a conti fatti, non esistono soluzioni alternative per tutti i professionisti che dalle 10 fanno fatica ad usufruire del servizio di posta elettronica.

Registrati nuovamente problemi Legalmail InfoCert con errore 500, stando alle segnalazioni del 26 ottobre

La situazione è di facile lettura, in quanto da un’oretta a questa parte sono stati segnalati anche sui social problemi Legalmail InfoCert. L’anomalia, a quanto pare, si manifesta in fase di login e ci mostra ancora una volta il cosiddetto errore 500. Quello che era stato riportato tre mesi fa dagli avvocati impossibilitati ad accedere alla piattaforma. In quel caso, il disservizio durò circa un paio d’ore, anche se al momento è impossibile prevedere che le cose andranno allo stesso modo oggi. Dunque, non possiamo fare altro che attendere gli interventi dei tecnici.

Da quello che mi risulta, in ogni caso, i problemi Legalmail InfoCert, con relativa apparizione del messaggio focalizzato sull’errore 500, sono più diffusi di quanto si possa immaginare. Staremo a vedere se gli utenti iscritti al servizio riceveranno quantomeno un messaggio utile per comprendere cosa stia avvenendo, ma soprattutto per quale ragione stamane sia così complicato procedere con login e l’accesso tramite le proprie credenziali.

A voi come vanno le cose? Riuscite ad entrare regolarmente nella piattaforma, o registrate problemi Legalmail InfoCert tramite il solito errore 500? Fatecelo sapere con un commento a fine articolo, in attesa di eventuali riscontri ufficiali.