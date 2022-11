Ci sono finalmente le prime informazioni più concrete per tutti coloro che si chiedono quando esce l’aggiornamento iOS 16.2, in Italia e nel resto del mondo. Del resto, come sempre avviene in queste circostanze, Apple non ha fornito informazioni in merito contestualmente al rilascio delle prime beta del pacchetto software in questione. Per farvela breve, le tempistiche di uscita potrebbero essere leggermente più dilatate rispetto a quanto vi abbiamo riportato sul nostro magazine alcuni giorni fa con un primo articolo in merito. Vediamo, dunque, come si sta sviluppando il discorso.

Capiamo quando esce l’aggiornamento iOS 16.2 in Italia: spuntano nuove date in queste ore

Le speculazoni su quando esce l’aggiornamento iOS 16.2 in Italia nascono dal contributo dell’affidabile giornalista di Bloomberg Mark Gurman, il quale nella sua newsletter Power On ha delineato a conti fatti le aspettative per il resto del 2022 in merito ai programmi di Apple sullo sviluppo software. A suo dire, nello specifico, è lecito attendersi la diffusione del pacchetto software a metà dicembre. Insomma, ci vorranno più di quaranta giorni per passare dalle beta attuali ad un upgrade stabile ed ufficiale per tutti. Sono queste le tempistiche che trapelano dal documento diramato da lui stesso in queste ore.

Nonostante sia stata messa a disposizione del pubblico che partecipa all’apposito programma solo la prima beta del firmware, abbiamo già diverse nuove funzionalità, modifiche e miglioramenti in attesa. Tramite l’aggiornamento iOS 16.2, ad esempio, in alcune aree avremo l’integrazione delle attività dal vivo per determinati giochi sportivi per l’app TV integrata su iPhone. Occhio al widget del sonno, utile per comprendere la quantità di tempo trascorso a letto, oltre al grafico a barre che rappresenta la qualità del sonno e il widget più grande che mostra il tempo trascorso a letto.

L’aggiornamento iOS 16.2 punterà tanto su Freeform, la nuova app di Apple che consente agli utenti di collaborare con amici e colleghi su un’unica lavagna. Insomma, ora sappiamo anche quando ci sarà l’uscita.

