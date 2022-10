C’è già grande attesa nei confronti del nuovo aggiornamento iOS 16.2, a breve disponibile per i vari iPhone compatibili. Nonostante sia stato reso disponibile iOS 16.1 solo pochi giorni fa, infatti, Apple guarda avanti verso il prossimo pacchetto software. Inevitabile che anche gli utenti facciano lo stesso, a maggior ragione se pensiamo che in settimana la prima beta abbia stuzzicato non poco la curiosità del pubblico. Proviamo a capire quali possano essere i programmi aziendali, dando uno sguardo ad un passato non troppo lontano e alle tempistiche standard dell’azienda.

Cosa dobbiamo aspettarci sull’uscita dell’aggiornamento iOS 16.2 per iPhone: arrivano le prime previsioni

Altro tema da affrontare sull’aggiornamento, dunque, dopo le novità introdotte in settimana con un primo approfondimento in merito. Quando ci sarà l’uscita dell’aggiornamento iOS 16.2? Inutile dire che, almeno per ora, da Apple non siano arrivate informazioni chiare e definitive sotto questo punto di vista. La versione ufficiale di iOS 16.2 arriverà molto probabilmente intorno alle 19 italiane, come sempre avviene con questo brand e a detta di Gottabemobile difficilmente arriveremo al 2023 per toccare con mano il firmware in questione.

Diversi addetti ai lavori, però, considerando l’aggiornamento iOS 16.2 un upgrade minore danno per scontato che il firmware possa essere rilasciato entro la fine di novembre, in modo da mettersi alle spalle i problemi residui che sono stati segnalati dal pubblico negli ultimi tempi. Solo indiscrezioni per ora, è giusto sottolinearlo, ma solitamente pacchetti software non particolarmente impegnativi impiegano più o meno un mese per essere rilasciati, tra la prima beta e l’upgrade stabile.

Restate connessi al nostro magazine per scoprire quali saranno le decisioni di Apple, ma soprattutto quali novità verranno a galla tramite le diverse beta dell’aggiornamento iOS 16.2, che per forza di cose finiranno per caratterizzare questo mese di novembre.