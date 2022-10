Sappiamo come WhatsApp sia una grande banca dati, ci sono conversazioni salvate da anni. Viideo, link, audio, immagini e così via, ma chiaramente si tratta di file che occupano un bel po’ di spazio nella memoria dell’app e dello smartphone. Ci si chiede come si possa riuscire a fare spazio all’interno della memoria WhatsApp senza però cancellare tutto. Inevitabilmente ci sono dati che possono essere considerati molto importanti, altri meno e proprio su quest’ultimi bisogna agire per riuscire a liberare quanto più spazio possibile in poco tempo e soprattutto in modo assolutamente semplice.

Consigli utili per liberare memoria tramite WhatsApp, limitando le cancellazioni di contenuti

Altre dritte su WhatsApp, dunque, dopo quelle dei giorni scorsi. Se quindi vi ritrovate ad avere la memoria del telefono sempre piena, soprattutto a causa delle costanti informazioni di ogni genere che ricevete tutti i giorni su WhatsApp, c’è una soluzione molto semplice per fare spazio all’interno della memoria dell’app di messaggistica più utilizzata al mondo, senza però cancellare tutto. WhatsApp permette di poter fare una selezione delle cose più importanti e di quelle meno interessanti, il tutto seguendo una procedura che non vi farà perdere nemmeno troppo tempo.

Per alleggerire quindi la memoria dello smartphone, basterà recarsi nelle impostazioni di WhatsApp e cliccare sulla voce “Spazio e dati”, per poi recarsi su “Gestisci spazio”. Qui è incentrata la banca dati di WhatsApp, si aprirà una pagina in cui si noterà l’uso della memoria dell’app. Verranno mostrati infatti i giga utilizzati, quelli ancora liberi, i vari contenuti più pesanti presenti all’interno della memoria in ordine di grandezza e poi le varie chat che occupano più spazio, anche in questo caso sono in ordine.

Si aprirà un mondo dove si potranno cancellare tutti quei file considerati inutili e che occupano gran parte dello spazio all’interno della memoria di WhatsApp. Dalle gif alle immagini, qui si potrà scegliere il documento importante ed eliminare quello che non interessa particolarmente. Si potranno trovare anche cose che erano rimaste nel dimenticatoio, starà poi a voi decidere se mantenerle o cancellarle. Ecco quindi come poter fare spazio all’interno della memoria WhatsApp senza cancellare tutto.

Continua a leggere su optimagazine.com