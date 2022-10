Il mondo della comunicazione è stato totalmente cambiato dall’arrivo dei social e dall’avvento delle app di messaggistica, con WhatsApp che ha preso il sopravvento nella vita di molti, diventando però a volte un meccanismo alquanto assillante. Sicuramente grazie a WhatsApp si ha modo di comunicare con vari utenti in modo semplice e rapido, potendo scambiare link, documenti, foto, video, audio e così via, ma a volte la home di tale app è davvero invasa da una marea di messaggi.

Come gestire in modo corretto le risposte automatiche su WhatsApp quando siamo stressati

Altre dritte, dunque, dopo quelle recenti sulle notifiche. Se si ha il problema di notifiche troppo assillanti, di certo a molti non basterà semplicemente silenziare i gruppi, ma potrebbe essere utile qualcuno che possa rispondere ai vari messaggi. A volte insomma è necessario rispondere, soprattutto se si tratta di lavoro, ma cosa fare se si vuole vivere per qualche giorno staccati dalle continue notifiche di WhatsApp? La soluzione arriva dalla stessa piattaforma, ma non è una funzionalità che appartiene agli sviluppatori di tale applicazione.

Come spesso accade infatti c’è bisogno di affidarsi ad app di terze parti per riuscire ad attivare alcune particolari funzioni su WhatsApp, come nel caso di rispondere a tutti senza perdere troppo tempo. Una sorta di segreteria che risponda in maniera automatica ai vari messaggi, attraverso una frase standard che ovviamente può essere decisa da noi. Si può quindi provare questa novità scaricando l’app Autoresponder, chiaramente se non dovesse piacere come funziona basterà poi cancellarla.

Con quest’applicazione si proverà a capire se WhatsApp potrà essere meno assillante e potrà essere utilizzato senza stressarsi più del dovuto. Con Autoresponder si avrà modo di rispondere a tutti su WhatsApp impostando proprio delle risposte automatiche. Oltre alla scelta della frase da dover inviare a tutti, si potrà decidere anche l’orario di quando tale servizio potrà essere attivato. Questo potrà garantirvi un’organizzazione migliore dell’app, senza preoccuparvi di essere sommersi da troppi messaggi e soprattutto a doverli rispondere uno ad uno.

