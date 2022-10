Pare siano in corso problemi BNL questa mattina, soprattutto per coloro che intendono portare a termine prelievi e non solo, visto che in tanti sono alla ricerca di informazioni per quanto concerne il numero dell’assistenza. Dunque, al momento della pubblicazione del nostro articolo siamo al cospetto di un’anomalia differente rispetto a quella che abbiamo preso in esame sul nostro magazine ad inizio mese. Vediamo come stanno le cose, sperando che la situazione possa essere ripristinata nel più breve tempo possibile per tutti coloro che stanno vivendo un disagio oggi 22 ottobre.

Stanno venendo a galla problemi BNL oggi con prelievi e non solo: informazioni sul numero per l’assistenza

Quali sono le informazioni raccolte finora? A quanto pare, dalle 10 circa di oggi vengono segnalati problemi BNL, soprattutto per quanto riguarda le operazioni legate ai prelievi e non solo. Già, perché non manca chi lamenta alcune anomalie in fase di login al proprio account. Le credenziali, in alcune circostanze, non vengono riconosciute dal sistema. Ecco perché, al dì là della possibile di consultare la mole di segnalazioni in tempo reale su Down Detector, diventa importante avere qualche riferimento informativo a proposito del numero per ottenere assistenza tecnica questa mattina.

Nello specifico, il numero dell’assistenza è 060060, anche se non sarà facile riuscire a parlare con un operatore in questi minuti. I numeri registrati, al momento della pubblicazione del nostro articolo, sono significativi. Possibile che sia in corso un down temporaneo legato in primis alle operazioni di prelievo, come riportato poco fa, ma il quadro sarà più chiaro solo con il trascorrere dei minuti. Magari attraverso ulteriori feedback dei nostri lettori nell’area commenti, in attesa di eventuali comunicazioni ufficiali da parte dello staff tecnico della banca.

Anche voi riscontrate problemi BNL oggi? Fateci sapere qui di seguito, in modo da definire al meglio la situazione.

