Il sito e l’app BNL non funzionano a dovere in questo ultimo lunedì del mese 30 maggio. Ci sono dei problemi con gli strumenti di home banking, sia nel caso di clientela privata, sia per quanto riguarda quella business. Le anomalie sono diffuse, per questo motivo è il caso di esaminarle nel loro dettaglio.

Quali sono le coordinate esatte del disservizio in questa prima parte di giornata? Intanto va detto che il sito e l’app BNL non funzionano dalle ore 11 circa di questo lunedì. Come sempre, per monitorare la curva di problemi in atto viene in aiuto il sito Downdetector. Al momento di questa pubblicazione ci sono all’incirca un centinaio di testimonianze di clienti coinvolti dalle difficoltà attuali appunto e non è possibile preventivare se gli errori continueranno anche nel prosieguo di giornata.

Andando più nello specifico del disservizio, va detto che sito e app BNL non funzionano al momento del login con il proprio account. A nulla valgono i continui tentativi di entrata con username e password personali. Si manifestano anche dei veri e propri blocchi del sistema di home banking, con le pagine e le schermate completamente bianche. Da parte dell’istituto bancario, almeno per il momento, non si raccolgono particolari riscontri ufficiali.

Aggiornamento 12:10 – Le anomalie continuano numerose sia per l’app che per il sito BNL. I problemi restano quelli già menzionati fino a questo momento, dunque il login fallisce per tanti clienti che non riescono ad accedere alla loro area personale in alcun modo, nonostante i numerosi tentativi pure da dispositivi diversi. Da parte dei canali istituzionali della banca continuano a mancare dei feedback effettivi che spieghino proprio il perché del problema: proprio per questo motivo appare alquanto impossibile fare una previsione sui tempi necessari per un ripristino dello stato del servizio.

