In questa domenica 13 novembre l’app BNL non funziona correttamente. Diversi clienti che stanno provando ad accedere allo strumento per smartphone con la loro username e password sperimentano varie difficoltà e dunque non usufruiscono dei principali servi di home banking normalmente garantiti. Non è la prima volta che un’anomalia di questo tipo interessa l’istituto bancario ma è il caso di esaminare la gravità del caso odierno e dunque segnalare anche quali eventuali canali di supporto siano attivi o meno per gli utenti finali.

Il sito Downdetector, come sempre, ci fornisce un’idea di quanto i problemi odierni siano diffusi. Al momento di questa pubblicazione, ossia alle 9:30 circa di questa domenica di metà novembre, gli utenti che segnalano l’app BNL non funzionante sono circa un centinaio. Si tratta di un numero non esiguo se consideriamo il giorno festivo in cui meno persone decidono di accedere al loro profilo di home banking. L’esperienza maturata nel momento in cui si cerca di entrare nello strumento dal proprio smartphone è la seguente: la schermata personale dell’app rimane del tutto vuota, nonostante pure i molteplici tentativi. Ne consegue che non è possibile controllare il proprio conto con la lista movimenti, figuriamoci procedere a qualche operazione più o meno complessa.

Visto che l’app BNL non funziona, come è possibile ottenere assistenza per i clienti? Va chiarito subito che non esiste un numero verde dell’istituto ma comunque un recapito al qualche chiedere aiuto nella maggior parte dei casi. Peccato che la numerazione 060.060 sia attiva tutti i giorni feriali dalle 8.00 alle 22.00, ma non in un giorno festivo come la domenica. In alternativa, in questa speciale giornata, potrebbe essere utile provare a chiedere aiuto all’assistente virtuale BNL da questa pagina o provare a contattare l’istituto attraverso i suoi canali social ufficiali.

Continua a leggere su optimagazine.com