Si riscontrano oggi 20 novembre fastidiosi problemi BNL, secondo alcune informazioni che ho avuto modo di raccogliere a partire dalle 12 di questo venerdì. Come stanno le cose? Sicuramente il malfunzionamento in corso ha caratteristiche differenti rispetto a quanto vi abbiamo riportato poco meno di due mesi fa con un altro articolo su tematiche simili. Non ci sono i presupposti per parlare di un vero e proprio down, ma la situazione va ugualmente monitorata con grande attenzione dai clienti per essere aggiornati in tempo reale.

Riguardano l’uso delle carte i problemi BNL del 20 novembre

Sufficiente dare uno sguardo all’apposita pagina di Down Detector, dove potete tenere d’occhio in tempo reale le segnalazioni inerenti i problemi BNL. Secondo quanto ho riscontrato stamane, il conto dovrebbe funzionare regolarmente, dalla fase di login, alle normali operazioni che siamo soliti portare a termine ogni giorno. Le anomalie si riscontrano nel momento in cui si prova ad utilizzare una carta, considerando che la transazioni difficilmente andranno a buon fine.

Si attende, pertanto, un segnale da parte dei tecnici, sperando che i problemi BNL trapelati oggi 20 novembre possano essere gestiti ed affrontati nel più breve tempo possibile. Soprattutto per coloro che tendono ad effettuare acquisti online con la carta di questo brand. Le testimonianze emerse sui social da parte di utenti che hanno avuto contatti con l’assistenza, ci dicono che lo staff sia già adoperato nella risoluzione del malfunzionamento. Al momento, però, dare tempistiche di ripristino del servizio è impossibile.

Anche voi state facendo i conti con problemi BNL stamane? Fateci sapere lasciando un commento a fine articolo, così da capire anche attraverso le vostre testimonianze come stiano andando le cose in Italia, in assenza di comunicazioni ufficiali da parte dello staff.