Arrivano anche questa mattina alcune segnalazioni, a proposito di problemi con app BNL. Fondamentalmente, la situazione non è cambiata più di tanto rispetto a quanto vi ho riportato nella giornata di ieri, quando sono venute a galla le prime segnalazioni da parte del pubblico qui in Italia. In sostanza, si fa molta fatica a portare a termine specifiche operazione nel momento in cui si effettua il login, a partire dai bonifici in uscita. Resta il fatto che l’anomalia sia riscontrata da un numero abbastanza limitato di utenti.

Il punto sui problemi con app BNL riscontrati oggi 1 febbraio

Alla luce di questo, al momento della pubblicazione del nostro articolo non è ancora chiaro quale sia il fattore specifico che faccia emergere i problemi BNL per parte degli utenti, mentre ad altri tutto funziona regolarmente. Stando a coloro che si sono messi in contatto con l’assistenza nel corso delle ultime 24 ore, pare che siano in corso anomalie software che rendono complicate alcune funzioni ad uno specifico target. Allo stato attuale, si fa fatica a scendere maggiormente in profondità.

Non ci sono tempistiche per la risoluzione dei problemi con app BNL che continuano ad essere registrati oggi 1 febbraio. In rete qualcuno dice che da quasi due giorni si riscontrano anomalie con l’app che non funziona. Al punto che anche da PC non si riesce ad accedere all’Home Banking. A questo si aggiunge il fatto che non ci sia alcun avviso pubblicato sul sito per avvisare i Clienti, mentre la propria attività lavorativa risulta bloccata. A seguire, un feedback dell’assistenza:

“Ti confermiamo che stiamo riscontrando rallentamenti in accesso per sito ed app per alcuni clienti, sono in corso le attività per il ripristino del servizio. Buona giornata“.

Staremo a vedere se i problemi registrati con app BNL da alcuni utenti verranno gestiti e risolti entro oggi 1 febbraio, o se in alternativa si andrà per le lunghe. Seguiranno ulteriori aggiornamenti.