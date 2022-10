C’è da ammettere che sito e app BNL non funzionano in questo mercoledì 5 ottobre. I principali strumenti di home banking dell’istituto bancario presentano dei seri problemi e non solo nel momento del login. Di seguito sono dettagliate le principali anomalie che si stanno verificando proprio in queste ore e sarà indicato anche il primo canale di assistenza utile in casi di down acclarato proprio come quello odierno.

Tipologia di problemi

In che modo sito e app BNL non funzionano quest’oggi? Partendo proprio dal sito dell’istituto bancario, accade che il caricamento delle pagine (oltre la home) è fortemente rallentato. Le sezioni sono raggiungibili dopo svariati second di caricamento. Le principali difficoltà poi si manifestano nel momento del login. Nonostante l’inserimento di dati di accesso corretti, accade che l’autenticazione non va in porto e si continua a visualizzare una pagina vuota.

Qualcosa di molto simile accade pure con l’app Unicredit. Praticamente tutte le funzioni di home banking sono inibite in questa mattinata. Il login alla propria area personale fallisce e comunque il caricamento di qualsiasi sezione dello strumento è fortemente rallentato. Almeno al momento di questa pubblicazioni, non sono state diramate comunicazioni ufficiali in merito al disservizio da parte dell’istituto bancario. Difficile è dunque capire quali siano le cause degli errori e prevedere pure i tempi di soluzione.

Assistenza ufficiale

Visto che sito e app BNL non funzionano quest’oggi sarà proprio il caso di contattare il numero del servizio clienti dell’istituto bancario, se bloccati in alcune procedure importanti. Il recapito gratuito risponde al +39-060060. Il canale di assistenza è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 22:00 e dunque sarà pronto ad offrire supporto per tutta la giornata. Per conoscenza dei lettori, è giusto ricordare che gli operatori rispondono anche il sabato dalle 8:00 alle 14:00.

