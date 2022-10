WhatsApp è l’applicazione che più si usa durante il giorno per comunicare con le persone. Viene utilizzato in ambito privato, per parlare con amici e famiglia, ma anche in quello lavorativo e ciò comporta chiaramente un continuo flusso di notifiche che a volte diventa davvero complicato riuscire a gestire. Ci sono inevitabilmente quelle che hanno un’importanza maggiore rispetto alle altre, ma come fare per metterle in primo piano? Esiste a tal proposito su WhatsApp un trucco molto semplice che mette proprio in ordine di importanza le notifiche che si ricevono continuamente sul proprio smartphone.

Alcune dritte per migliorare la gestione delle notifiche WhatsApp: cosa dobbiamo sapere in merito

Torniamo a parlare di notifiche WhatsApp, dunque, dopo il nostro recente articolo a tema. Una sorta di notifiche personalizzate che possono di gran lunga aiutarci a capire se dobbiamo rispondere subito ad un messaggio oppure possiamo anche tralasciarlo per un po’ di tempo continuando a fare altro. Tramite WhatsApp è possibile attuare una sorta di trucco che permetta propria di rendere le notifiche più riconoscibili, mettere dei filtri ed avere in questo modo un ordine ben preciso di importanza.

Come bisogna fare per riuscire ad avviare questo tipo di trucco WhatsApp per le notifiche? Non bisogna affidarsi ad app di terze parti, ma basta semplicemente recarsi all’interno della conversazione interessata cliccare in alto ed accedere alle opzioni della chat. Qui si troverà l’opzione “Notifiche personalizzate” che permette proprio di personalizzare la notifica dell’utente prescelto. Ogni contatto potrà avere insomma la sua notifica personalizzata, avremo modo di capire immediatamente di chi si tratta, chi ha inviato il messaggio su WhatsApp.

Si può scegliere, per quanto riguarda questo tipo di personalizzazione, tra vibrazione, notifica a comparsa, luce o notifica a priorità alta per quei contatti che sono considerati più importanti di altri, hanno insomma la priorità nelle risposte. Questo tipo di procedimento può chiaramente riguardare anche le notifiche delle chiamate. Un modo molto semplice per riuscire a mettere in ordine di importanza le varie notifiche che arrivano su WhatsApp quotidianamente.