Nelle ultime ore, si sono registrati una serie di problemi WhatsApp con l’invio dei video. Diversi utenti, a dire il vero soprattutto i beta tester dell’applicazione, hanno avuto tante difficoltà nella condivisione dei loro filmati girati sul telefono. Niente panico perché l’anomalia è nota, se ne conosce la causa e per questa c’è anche un rimedio.

In particolar modo, cosa è successo all’applicazione di messaggistica per rendere del tutto o quasi impossibile l’invio di video? I primi bug si sono verificati dopo l’aggiornamento per Android 2.24.9.33 presente sul Google Play Store. Si tratta di una beta pensata per i tester pubblici dell’applicazione ma che ha subito messo in mostra proprio le difficoltà già menzionate. Al tentativo di inoltro di un video in qualsiasi tipologia di chat, ecco che è comparsa una notifica di errore con il riferimento all’impossibilità di mandare il messaggio con quella clip e l’invito a riprovare più tardi o con un altro contenuto.

Chiarita l’origine dei problemi WhatsApp con l’invio dei video, è anche giusto sottolineare come gli sviluppatori abbiano posto immediatamente rimedio all’anomalia. Dopo aver installato l’ultimo aggiornamento beta di WhatsApp per Android siglato come il 2.24.10.3 dal Google Play Store, è stato osservato come le difficoltà fin qui evidenziate siano state superate. Chi si trova ancora adesso ad avere a che fare con gli errori su riferiti farebbe bene dunque a fare provvedere subito alla relativa installazione dell’aggiornamento.

Mentre l’ultima beta Android di WhatsApp ha messo in luce il bug segnalato nelle ultime ore, la corrispondente versione di test per gli iPhone non si caratterizza per un bug simile. Chi sperimenta il servizio di messaggistica corre il rischio di scontrarsi con qualche anomalia di troppo con le versioni beta: questo è un pericolo da mettere in conto, almeno se si desidera provare per primi tutte le novità del servizio.

