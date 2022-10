Ci sono ulteriori indicazioni interessanti che possiamo prendere in considerazione questa mattina, a proposito del nuovo aggiornamento One UI 5.0 rilasciato per il Samsung Galaxy S21. Tutto ruota attorno alla beta 3, arrivata in India a distanza di un mese circa dal suo predecessore, come abbiamo avuto modo di raccontarvi a suo tempo all’interno del nostro magazine. Vediamo come stanno le cose e cosa possiamo aspettarci a medio termine con questa serie, anche perché è molto più diffusa di quanto si possa immaginare qui in Italia.

Riscontri per il Samsung Galaxy S21: in fase di distribuzione la beta 3 dell’aggiornamento One UI 5.0

La notizia relativa all’arrivo della beta 3 per il Samsung Galaxy S21 è stata data da SamMobile e, a conti fatti, segna l’ulteriore avvicinamento alla distribuzione definitiva dell’aggiornamento One UI 5.0. Premesso che il programma beta, come al solito, non sia stato esteso anche all’Italia, abbiamo comunque indicazioni interessanti per il pubblico di casa nostra. Nello specifico, non dovremmo toccare con mano ulteriori funzionalità per il device, ma quantomeno ci lasceremo alle spalle vecchie anomalie riscontrate dal pubblico in giro per il mondo con le release precedenti.

Fondamentalmente, a detta della fonte la nuova beta risolve diversi problemi, inclusi arresti anomali del Bluetooth e problemi di connettività Bluetooth durante il tentativo di collegare gli auricolari Galaxy Buds 2 Pro. Bug, quest’ultimo, che è stato riscontrato da non pochi possessori del Samsung Galaxy S21 nel corso delle ultime settimane. A questo, poi, si aggiunge il fatto che l’editor video non dovrebbe più mostrare le linee rosa nell’anteprima del video durante la modifica delle impostazioni di luminosità.

Insomma, ci sono segnali incoraggianti per il pubblico che in Italia attende l’aggiornamento con Android 13 e One UI 5.0 definitivo per il Samsung Galaxy S21, in attesa di segnali sul rilascio in versione stabile.