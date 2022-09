Sono ore molto calde per gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S21, considerando il fatto che stiamo facendo importanti passi in avanti per quanto concerne la distribuzione dell’aggiornamento One UI 5.0 con Android 13. Insomma, se da un lato viene portato avanti il discorso relativo alle patch mensili, come abbiamo avuto modo di riscontrare di recente attraverso un altro articolo, allo stesso tempo non dobbiamo dimenticare quale sia l’obiettivo a lungo termine degli utenti che attendono un segnale concreto dal produttore coreano.

Nuovi segnali per il Samsung Galaxy S21 sull’aggiornamento One UI 5.0: distribuita la beta 2

A quanto pare, da questa mattina è possibile soffermarsi su un’altra potenziale svolta per il Samsung Galaxy S21, in relazione alla distribuzione del nuovo aggiornamento One UI 5.0, visto che la beta 2 dovrebbe riproporre in tutto e per tutto quanto abbiamo avuto modo di toccare con mano con il Samsung Galaxy S22 di recente. La distribuzione del pacchetto software sta avvenendo in India e nel Regno Unito, con zero rinunce in termini di plus e funzionalità rispetto al successore. Segnale non scontato per tutti.

In particolare, il secondo firmware beta One UI 5.0 per la gamma dei Samsung Galaxy S21 a detta di SamMobile sembra portare le stesse opzioni di personalizzazione della schermata di blocco rinnovate e la galleria degli sfondi della terza beta che abbiamo avuto modo di toccare con mano tramite la serie Galaxy S22. Così facendo, sarà sufficiente premere a lungo la schermata di blocco per iniziare a personalizzare vari aspetti. Si parte dai widget e dagli stili/colori dell’orologio, fino ad arrivare alle notifiche e agli sfondi.

Vedremo se fino al rilascio dell’aggiornamento definitivo per i Samsung Galaxy S21 verranno a galla o meno ulteriori dettagli su One UI 5.0, dopo la svolta parziale di oggi.

