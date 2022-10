Arrivano ancora una volta riscontri interessanti ed incoraggianti per coloro che, al momento, si ritrovano con un Samsung Galaxy S10. Nonostante siano trascorsi diversi anni dal suo esordio sul mercato, infatti, pare che la serie continui a ricevere patch con grande costanza, come abbiamo avuto modo di constatare questa mattina a proposito del nuovo aggiornamento di ottobre. Sulla carta, si tratta di un firmware trimestrale, anche perché da tempo il device rientra in questa tipologia di device, ma va ricordato a tutti che il mese scorso ci sia stato un altro rilascio. Ne abbiamo parlato con un articolo specifico sul nostro magazine.

Costante evoluzione per il Samsung Galaxy S10 con aggiornamento di ottobre disponibile in Europa

Insomma, come riportato nel titolo, non perde un colpo il Samsung Galaxy S10, visto che l’aggiornamento di ottobre sembra essere già in distribuzione qui in Europa secondo le informazioni fornite da SamMobile. A detta della fonte, più in particolare, il pacchetto software pare sia attualmente in fase di implementazione in Svizzera e si prevede che possa risultare disponibile in altri Paesi europei entro i prossimi giorni. Difficile prevedere le tempistiche di rollout con precisione, ma non è utopostico pensare che il nuovo upgrade possa fare il proprio esordio su larga scala e in tutto il mondo entro la fine di questo mese.

Tempistiche più lunghe per quanto concerne gli Stati Uniti, visto che in questo specifico contesto l’aggiornamento potrebbe arrivare all’inizio del prossimo mese. Staremo a vedere se nel giro di una decina di giorni sarà possibile installare la patch di ottobre per il Samsung Galaxy S10 anche qui in Italia, ma soprattutto se ci saranno novità extra che ci consentano di andare oltre il solito intervento focalizzato sulla sicurezza. Di sicuro, è incoraggiante il secondo upgrade consecutivo nel giro di trenta giorni.

Come va il vostro Samsung Galaxy S10 e cosa vi aspettate dall’aggiornamento di ottobre? Fateci sapere qui di seguito.