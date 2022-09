Il produttore asiatico ha rilasciato un nuovo aggiornamento software per alcuni dei suoi vecchi smartphone di fascia alta. Come riportato da ‘SamMobile‘, il nuovo upgrade di sicurezza con la patch di settembre 2022 è stato lanciato a bordo dei Samsung Galaxy S10 nei Paesi europei e sul Samsung Galaxy S20 FE in Russia.

L’ultimo aggiornamento software per Samsung Galaxy S10e, Galaxy S10 e Galaxy S10+ portare il firmware alla versione G97xFXXSGHVI1. L’aggiornamento è disponibile in Grecia, Polonia, Svizzera, Italia, Paesi baltici, Bulgaria, Sud Est Europa, Paesi Bassi, Romania, Paesi nordici, Portogallo, Slovenia, Repubblica Ceca, Lussemburgo, Germania, Ungheria e Slovacchia. Il Samsung Galaxy S20 FE riceve il nuovo aggiornamento con la versione firmware G780FXXUADVI1 in Russia. La patch di sicurezza di settembre 2022 apporta correzioni per oltre un paio di dozzine di vulnerabilità di sicurezza, ma potrebbe includere anche correzioni di bug generali e miglioramenti della stabilità del dispositivo.

Se siete utenti della serie Samsung Galaxy S10 in Europa o del Samsung Galaxy S20 FE in Russia, potete scaricare e installare il nuovo aggiornamento software sul vostro dispositivo accedendo a “Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Ricordate di verificare, prima di procedere spediti, la percentuale residua della batteria, che non dovrà essere inferiore al 50% per evitare che il device possa spegnersi durante il processo (ancora meglio sarebbe effettuare un backup dei propri dati per qualsiasi eventualità, dato che potreste avere bisogno di un hard-reset che non era in programma, operazione che cancellerebbe tutto quanto presente in memoria senza possibilità di recuperare in assenza di una copia di backup). Nel caso in cui vogliate farci qualche domanda il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

