Il prezzo dell’iPhone 13 su Amazon continua a calare e quest’oggi ritroviamo un’offerta molto allettante per quanto riguarda il modello verde da 128GB di memoria interna. Nonostante molti utenti si siano adoperati per acquistare gli ultimi top di gamma della casa di Cupertino, c’è chi vuole puntare su un po’ di risparmio affidandosi al modello dello scorso anno. Tra l’altro le differenze tecniche non sono così imponenti, l’iPhone 13 continua ad essere uno smartphone attuale, con un ottimo comparto tecnico ed assolutamente nulla da invidiare alla concorrenza.

Aggressiva offerta per iPhone 13 su Amazon: in aggiornamento il prezzo sotto gli 800 euro in Italia

Nuovi riscontri, dunque, dopo il Prime Day dei giorni scorsi. Vediamo nel dettaglio l’offerta odierna di Amazon per questo iPhone 13 verde da 128GB di memoria interna. Il costo proposto dal sito di e-commerce è di 789 euro ed è il risultato di uno sconto del 16% effettuato sul prezzo consigliato in precedenza, ossia di 939 euro. Come si può notare il risparmio è davvero notevole, tra l’altro non ci sono costi aggiuntivi relativi alla spedizione e nel giro di pochi giorni arriverà direttamente nelle vostre case.

L’offerta risulta essere molto ghiotta e non è un caso che le scorte a disposizione stiano praticamente già terminando. C’è disponibilità immediata, ma le unità presenti sul sito di e-commerce sono davvero poche. Se si vuole approfittare di quest’offerta, è bene poter velocizzare le pratiche d’acquisto, altrimenti si rischia di restare a mani vuote. Se non si può spendere tale cifra in un’unica volta, Amazon permette anche di pagare a rate grazie a Cofidis, in questo modo la spesa sarà dilazionata nel tempo.

Ricordiamo a questo punto alcuni dei punti di forza di questo iPhone 13. Tale top di gamma si presenta con un display Super Retina XDR da 6,1 pollici e ritroviamo la Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video. Proprio il comparto fotografico è il fiore all’occhiello di questo iPhone 13. Qui ritroviamo infatti un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision ed una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. Sta ora a voi decidere se approfittare o meno di tale offerta.