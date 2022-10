Tra le offerte Prime di Amazon vogliamo segnalarvi quest’oggi l’iPhone 13 Pro da 512GB di memoria interna e di colore Azzurro Sierra. Parliamo di un top di gamma dello scorso anno, ma che non ha nulla da invidiare ai flagship di quest’anno e può essere acquistato quest’oggi ad un prezzo più basso grazie proprio alle offerte Prime del famoso sito di e-commerce. Si tratta di sconti applicati su diversi prodotti, non di natura solo tecnologica, che possono essere sfruttati in esclusiva dai clienti Prime.

Tutti i dettagli giunti da Amazon sull’iPhone 13 Pro con le offerte Prime Day di oggi 11 ottobre

Non solo il modello standard, esaminato nei giorni scorsi, come possiamo osservare oggi. Sono quindi offerte relegate solo agli abbonati e che avranno validità fino alla giornata di domani. Se siete clienti Prime e volete acquistare un prodotto di stampo Apple, quest’oggi l’offerta più interessante riguarda l’iPhone 13 Pro da 512GB di memoria interna. Tale top di gamma ha subito uno sconto dell’11% e considerando il prezzo precedente di 1539 euro, ecco che si arriva a 1367,07 euro, con un risparmio di ben 171, 95 euro che può far davvero comodo.

Apple iPhone 13 Pro (512GB) - azzurro Sierra Display Super Retina XDR da 6,1" con ProMotion per un’esperienza...

Nuovo sistema di fotocamere Pro da 12MP (teleobiettivo, grandangolo e...

L’offerta dura ancora per un giorno, anche se Amazon ha evidenziato come possa terminare anche prima se dovessero andare a ruba tutte le scorte a disposizione. Se siete interessati a questo tipo di smartphone Apple è bene approfittare delle offerte Prime di Amazon e portarselo a casa, ma è importante sapere come bisogna essere abbonati Prime. Vediamo a questo punto nel dettaglio quali sono le caratteristiche di questo iPhone 13 Pro da 512GB. Si parte dal display Super Retina XDR da 6,1″ con ProMotion per un’esperienza ancora più fluida e reattiva, non manca la Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video.

Per il comparto fotografico spazio ad un sistema di fotocamere Pro da 12MP (teleobiettivo, grandangolo e ultra-grandangolo) con scanner LiDAR, zoom ottico 6x (estensione totale), fotografia macro, Stili fotografici, video ProRes, Smart HDR 4, modalità Notte, Apple ProRAW, registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. La fotocamera anteriore è una TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. Per il comparto hardware spazio a un processore A15 per prestazioni fulminee. Infine non manca la resistenza all’acqua ed alla polvere.