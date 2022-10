Bisogna fare molta attenzione alle ultime novità venute a galla con il Samsung Galaxy Note 10, visto che in queste ore ci sono stati i primi avvisamenti per l’aggiornamento di ottobre. Torniamo ad affrontare l’argomento, dunque, dopo le segnalazioni di chi ha avuto modo di installare la patch di luglio in piena estate. Cosa dobbiamo aspettarci dal firmware? Un punto della situazione è necessario, a distanza di tre mesi dal nostro ultimo report sull’argomento, considerando il fatto che si tratti di un modello ancora popolare qui in Italia.

Riscontri sul Samsung Galaxy Note 10 dopo il rilascio dell’aggiornamento di ottobre in Europa

Come riporta SamMobile con alcune anticipazioni di pochi minuti fa, il Samsung Galaxy Note 10 ha iniziato a ricevere l’aggiornamento di ottobre in Europa. Il pacchetto software viene fornito con la versione firmware N975FXXS8HVJ1 e a quanto pare risulta in arrivo in Svizzera. Non possiamo aspettarci l’arrivo di nuove funzioni sulla scena, ma è altamente probabile che noteremo maggiore fluidità post installazione. Senza dimenticare i numerosi problemi di sicurezza che verranno risolti dalla patch in questione.

Detto questo, occorre ricordare che la serie dei Samsung Galaxy Note 10 abbia fatto il proprio debutto sul mercato con Android 9 Pie integrato per poi ricevere l’aggiornamento ad Android 10 all’inizio del 2020. Successivamente, per la precisione dodici mesi dopo, i dispositivi hanno ricevuto l’aggiornamento One UI 3 basato su Android 11 e l’aggiornamento One UI 4 basato su Android 12 pochi mesi fa. Con queste premesse, pare siano chiuse le porte per Android 13.

Staremo a vedere se ci saranno ulteriori riscontri sul Samsung Galaxy Note 10, dopo le informazioni che abbiamo avuto modo di raccogliere in giornata sui device in merito all’aggiornamento di ottobre. Anche per il pubblico italiano che attende la notifica.

Continua a leggere su optimagazine.com