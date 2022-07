Si affaccia in alcuni Paesi il nuovo aggiornamento di luglio per il Samsung Galaxy Note 10, a testimonianza del fatto che non si sia mai arrestato lo sviluppo per un device ancora oggi popolare ed apprezzato dal pubblico italiano. Dopo la patch dello scorso mese, puntualmente analizzata più da vicino anche sulle nostre pagine, occorre analizzare in modo più dettagliato il pacchetto software pronto ormai a mettere piede qui da noi.

Anticipazioni sul Samsung Galaxy Note 10 e sull’aggiornamento di luglio in vista del rilascio in Italia

In particolare, il nuovo aggiornamento di luglio per il Samsung Galaxy Note 10 pare sia stato reso disponibile durante il weekend nei Paesi sudamericani e negli Stati Uniti. In particolare, la patch di cui tanto si parla da alcune ore a questa parte pare sia a portata di download anche in Argentina, Bolivia, Brasile, Paraguay, Uruguay e Stati Uniti. Insomma, dobbiamo portare ancora pazienza prima di poterlo testare qui in Italia.

Allo stato attuale, il riferimento per gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy Note 10 è la versione firmware N970USQU7HVF1. Secondo i dettagli trapelati fino a questo momento, Il nuovo aggiornamento introduce la patch di sicurezza di luglio 2022 per correggere oltre 50 vulnerabilità di sicurezza. Fate molta attenzione però, in quanto Samsung potrebbe anche aver corretto alcuni altri bug e migliorato la stabilità del software, come avvenuto spesso e volentieri in passato in circostanze simili.

Ne sapremo di più nel corso delle prossime settimane, quando la patch si potrà scaricare anche nel nostro Paese. Non possiamo escludere a priori che il nuovo aggiornamento di luglio per il Samsung Galaxy Note 10 sia in grado di portare con sé qualche funzionalità extra o miglioramenti per la batteria. Vi terremo aggiornati sul nostro magazine.