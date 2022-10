Timothy Dalton entra nel cast di 1923, l’atteso secondo spin-off di Yellowstone che introdurrà una nuova generazione della famiglia Dutton all’inizio del XX secolo, tra pandemie, siccità, la fine del proibizionismo e l’imminente Grande Depressione.

Timothy Dalton, ex interprete di Niles “The Chief” Caulder in Doom Patrol, interpreterà Donald Whitfield, un uomo potente e sicuro di sé che ostenta la sua ricchezza e quella totale mancanza di empatia necessaria per raggiungerla. È intimidatorio e nefasto ed è abituato a ottenere ciò che vuole, secondo la descrizione del personaggio che ne fa Variety.

Tra gli altri ruoli memorabili di Timothy Dalton ci sono quelli in Penny Dreadful, Jane Eyre, Chuck e Doctor Who, tra le altre serie. È stato anche il quarto attore a interpretare James Bond sul grande schermo, recitando in Zona pericolo (titolo originale The Living Daylights) nel 1987 e Licenza di Uccidere (License to Kill) nel 1989.

Ultimo nome di un ricco cast, Timothy Dalton si unisce agli interpreti precedentemente annunciati: l’ensamble è guidato da Harrison Ford e Helen Mirren, rispettivamente nei panni di Jacob Dutton, fratello del James Dutton del precedente spin-off 1883, e la moglie di Jacob, Cara Dutton. Nel cast figurano anche Brandon Sklenar, Darren Mann, Michelle Randolph, James Badge Dale, Marley Shelton, Brian Geraghty, Aminah Nieves, Julia Schlaepfer e Jerome Flynn. La produzione della serie, che sarà presentata in anteprima su Paramount+ a dicembre, è attualmente in corso nel Montana: il creatore e produttore esecutivo di Yellowstone Taylor Sheridan firma anche questa seconda iterazione del franchise. La quinta stagione della serie originale, Yellowstone, debutterà invece il 13 novembre su Paramount+ negli Stati Uniti e successivamente in Italia su Sky Atlantic e Now.

